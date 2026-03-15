In piazza Don Minzoni, i baby architetti continuano a lavorare su progetti che prevedono l’installazione di fiori e alberi dei pensieri, con l’obiettivo di rendere lo spazio più vivibile. Durante i sopralluoghi, i giovani coinvolti si concentrano sulla realizzazione di queste idee, cercando di trasformare l’area pubblica attraverso interventi pratici e creativi. Le attività si svolgono in modo continuo, puntando a migliorare l’ambiente urbano.

Proseguono all’insegna delle idee e della creatività i sopralluoghi dei baby architetti in piazza Don Minzoni. Come se la immaginano gli alunni e le alunne delle scuole primarie di Empoli, la piazza del futuro? Che requisiti dovrà avere? Cosa migliorare e come renderla un ambiente a misura di bambino? E’ a questi interrogativi che il progetto " Come ti vorrei! Sogni, desideri e idee delle bambine e dei bambini per una nuova piazza Don Minzoni", cerca di dare risposta. La chiamata, stavolta, è per la classe 5a della Santissima Annunziata. Oltre a una fontana, alle altalene e ad aiuole fiorite, nel primo disegno Maria Vittoria Lolli, Lorenzo Monteverde, Olimpia Maria Rosco e Zhenxin Xia hanno inserito un “albero dei pensieri“: un cesto a disposizione di chiunque vorrà lasciare un messaggio sotto uno dei grandi alberi della piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco “Come ti vorrei!“. Piazza Don Minzoni. Fiori e alberi dei pensieri per renderla più vivibile

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