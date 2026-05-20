Jesolo nuovi sensi unici notturni | blocchi pedonali per il caos

A Jesolo sono stati istituiti sei nuovi sensi unici notturni lungo alcune strade della città. Questi cambiamenti riguardano precisamente i punti di accesso e uscita, con l’introduzione di blocchi pedonali in alcune aree per regolare il traffico durante le ore notturne. In particolare, due accessi privati tra i varchi subiranno modifiche nelle modalità di transito, con variazioni nelle direzioni consentite e nelle restrizioni in vigore. La decisione mira a gestire meglio il flusso veicolare e pedonale nel centro.

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? Domande chiave Dove si trovano esattamente i sei varchi che diventeranno sensi unici?. Come cambierà il transito nei due accessi privati tra i varchi?. Chi sarà sorvegliato con particolare attenzione durante il periodo di Ferragosto?. Perché la Polizia Locale monitorerà specificamente il tratto di via Nievo?.? In Breve Nuovi sensi unici pedonali tra 28° accesso e via Oriani ogni sabato dalle 22:00.. Blocchi totali per due accessi privati tra 28° accesso e via Oriani.. Sorveglianza speciale attiva per il periodo di Ferragosto dal 14 al 17 agosto.. Polizia Locale monitorerà via Nievo per contrastare schiamazzi notturni segnalati dai residenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jesolo, nuovi sensi unici notturni: blocchi pedonali per il caos ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Blocchi e sensi unici: caos in viabilità tra Magugnano e Roccalvecce Piacenza, caos nel traffico dal 13 aprile: blocchi e sensi uniciIl Comune di Piacenza ha disposto una serie di interventi sulla viabilità urbana che interesseranno diverse zone della città, con limitazioni alla...