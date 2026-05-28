Dopo giorni di temperature elevate per maggio, sull’Italia si sono sviluppati temporali violenti e grandinate. La fase di forte instabilità atmosferica ha preso il sopravvento, sostituendo il caldo record con pioggia intensa e fenomeni meteorologici intensi. La situazione climatica è cambiata rapidamente, portando condizioni meteo molto diverse rispetto ai giorni precedenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo l’ondata africana arriva una fase di forte instabilità. Dopo giorni segnati da temperature eccezionalmente elevate per il mese di maggio, l’Italia si prepara a un brusco cambiamento delle condizioni meteo. Il caldo intenso inizierà a diminuire, ma al suo posto arriveranno temporali violenti, forti raffiche di vento e possibili grandinate localizzate che interesseranno diverse regioni nelle prossime 48 ore. Secondo gli esperti, il Paese sta vivendo una fase climatica estremamente anomala, caratterizzata da sbalzi improvvisi e fenomeni sempre più estremi. Temperature eccezionali e clima sempre più tropicale. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo, stop al caldo record: in arrivo temporali violenti e grandinate sull’Italia

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