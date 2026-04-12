Caldo anomalo grandinate e polvere | meteo da incubo sull’Italia da quando

Dopo giorni di tempo stabile e temperature vicine ai valori estivi, le condizioni meteorologiche sull’Italia si sono improvvisamente modificate. Sono state segnalate grandinate, polvere in sospensione e un calo repentino delle temperature. Le perturbazioni, che si sono insediate nel paese, hanno portato variazioni significative rispetto alle ondate di caldo precedenti. La situazione si è evoluta in modo rapido, coinvolgendo diverse regioni nel giro di poche ore.

Dopo giorni dominati dall’alta pressione e da temperature quasi estive, il tempo cambia bruscamente sull’Italia. Una perturbazione in arrivo dal Nord Africa riporta condizioni di instabilità su gran parte del Paese, con piogge diffuse, vento sostenuto e il ritorno del pulviscolo sahariano, pronto a trasformare le precipitazioni in “piogge sporche”. Caldo anomalo prima del peggioramento. Secondo le previsioni, il cambiamento è legato a un vortice depressionario in formazione tra il Nord Africa e il Mediterraneo occidentale. Questa configurazione richiama correnti calde di Scirocco, che nelle prime ore determinano un aumento delle temperature. Nella giornata di domenica 12 aprile si registrano valori ben oltre la media stagionale, con punte di 27-29°C tra Toscana e Lazio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caldo anomalo, grandinate e polvere: meteo da incubo sull’Italia, da quando Meteo, la bomba di Giuliacci: “Quando finisce il caldo anomalo”La situazione meteorologica in Italia presenta un quadro singolare: mentre l’inverno volge al termine, ciò che sorprende è la persistente dominanza... Meteo, la bomba di Mario Giuliacci: "Quando finisce il caldo anomalo"L’alta pressione continua a dominare lo scenario meteorologico sull’Italia e, secondo le ultime proiezioni, è destinata a restare protagonista ancora...