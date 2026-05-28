Alle prime ore del 28 maggio 2026, alle 6:15, le previsioni indicano una giornata stabile nel Nord Italia, con cielo prevalentemente sereno e poche nuvole. La giornata si caratterizza per condizioni meteo generalmente soleggiate, senza precipitazioni significative. La temperatura mattutina si mantiene su valori moderati, senza variazioni rilevanti rispetto ai giorni precedenti. Nessun evento atmosferico di rilievo è segnalato per questa regione in questa fascia oraria.

meteo Buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino stabilità diffusa con sole prevalente su tutte le regioni al pomeriggio instabilità allenamento con temporali in sviluppo su Alpi e Appennino ed in sconfinamento sulla pianura padana centro-orientale tra la serata è la notte ma verso un miglioramento al centro tempo stabile al mattino tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio acquazzoni in sviluppo nelle zone interne specie in Appennino ancora in serata e nottata fenomeni in esaurimento con schiarite Salvo dei più vasti sulle macchie al sud e sulle Isole condizioni di tempo asciutta al mattino sulle regioni del sud. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 28-05-2026 ore 06:15

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