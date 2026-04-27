Per il ponte del Primo Maggio sono previste giornate di sole e temperature in crescita, grazie alla presenza di un anticiclone che mantiene stabile il clima. Le previsioni indicano un clima caldo, con poche possibilità di pioggia e temporali. Le condizioni meteorologiche sono favorevoli per le attività all'aperto, con cieli generalmente sereni e temperature che si attestano sopra le medie stagionali.

Le previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio prevedono sole e caldo grazie al ritorno dell’anticiclone. L’area di alta pressione atmosferica dovrebbe permettere l’arrivo di belle giornate con cieli in prevalenza sereni e temperature in aumento. Un miglioramento notevole rispetto ai giorni precedenti al weekend caratterizzati, invece, da instabilità con correnti più fresche e rovesci in alcune aree del territorio Previsioni meteo ponte Primo Maggio, come sarà il tempo Il ruolo dell’anticiclone Instabilità nei giorni precedenti al ponte Tra mercoledì e giovedì temporali soprattutto al Nord Previsioni meteo ponte Primo Maggio, come sarà il tempo Come riporta 3BMeteo, il ponte del Primo Maggio si aprirà con condizioni meteo generalmente favorevoli.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio, sole e caldo con l'anticiclone che allontana i temporali

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