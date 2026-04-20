Meteo finisce il caldo anomalo | arrivano temporali al Nord e al Centro le previsioni dal 20 al 26 aprile

Dal 20 al 26 aprile, le previsioni meteo indicano un calo delle temperature rispetto alle settimane precedenti, con piogge e temporali che interesseranno soprattutto le regioni del Nord e del Centro. Dopo un periodo di caldo anomalo, le condizioni climatiche cambiano e si prevedono precipitazioni a carattere temporalesco in diverse zone. Le perturbazioni si sposteranno nel corso della settimana, portando un clima più fresco e instabile.

L'anticipo di estate sta per terminare: dal 20 al 26 aprile le temperature si abbassano e arrivano piogge e temporali. Al Nord il clima più instabile, al Sud resiste il bel tempo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Meteo, previsioni 25 aprile: rischio temporali al Nord, sole su Calabria e SiciliaCome sarà il meteo per il 25 aprile? Le ultime previsioni indicano un weekend diviso in due : sabato più stabile su molte regioni, ma con un...

Previsioni meteo Livorno, stop al caldo estivo: dal 13 aprile tornano le pioggeL’anticiclone, responsabile della recente fase di tempo stabile e molto mite con temperature oltre le medie del periodo, sta per giungere al...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La primavera ci ripensa, rovesci sparsi e termometro in discesa. Nuovo peggioramento domenica prossima; Tendenza meteo - Nuova enfasi anticiclonica ma durerà poco; Video Meteo Oggi; Meteo, sole e caldo anomalo: attese punte di 28°C, poi cambia tutto e finisce l’anticipo d’estate. Ecco le previsioni.

Meteo Italia tra caldo anomalo e svolta improvvisa: picchi di 28 gradi e rapido ritorno dell’instabilitàItalia verso la fine dell’anticipo d’estate: cosa cambia e quando L’ondata di caldo anomalo che sta interessando l’Italia, con valori fino a 10°C oltr ... assodigitale.it

Meteo, esplode la primavera: punte di 26 gradi e sole sull'Italia. Ecco quanto durerà il caldo fuori stagioneGià da giovedì i valori termici torneranno nella media del periodo (e talvolta anche sotto). La seconda decade del mese sarà all'insegna di un tempo più variabile ... today.it

Da lunedì piogge e temporali su alcune regioni, il ribaltone meteo x.com

Grandine e temporali colpiscono il Ticino in serata: allerta meteo sul Luganese Guarda il Video - facebook.com facebook