Oggi il cielo sarà soleggiato con un indice UV di 7, che aumenta il rischio di scottature. Nel pomeriggio sono previste rovesci e temporali in alcune zone. La protezione della pelle è raccomandata durante le ore di massimo irraggiamento. Le precipitazioni si concentreranno nel tardo pomeriggio e in serata, con locali rovesci che interesseranno diverse aree. Il meteo prevede un aumento delle nuvole e possibili piogge nel corso del giorno.

? Punti chiave Come proteggere la pelle con l'indice UV a quota 7?. Quando colpiranno esattamente i rovesci previsti per questo pomeriggio?. Quali precauzioni adottare per lavorare all'aperto tra sole e temporali?. Come influenzerà l'aria fresca i lavori nei campi e negli orti?.? In Breve Temperature tra 21 e 23 gradi minima e 25-30 gradi massima.. Indice UV a 7 richiede protezione per pelle e occhi.. Vento al largo tra 10 e 15 nodi da est o nord-est.. Rischio rovesci pomeridiani causato dal ritiro dell'anticiclone verso Mediterraneo occidentale.. Il ritiro parziale dell’anticiclone verso il Mediterraneo occidentale porta correnti fresche da nord-ovest su Trieste e sulla nostra regione questo giovedì 28 maggio 2026, con possibili rovesci nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo oggi: sole intenso e rischio rovesci nel pomeriggio

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