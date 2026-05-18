Spezia sole mattutino e possibili rovesci | il meteo cambia oggi

Questa mattina, il cielo sopra Spezia è parzialmente sereno con il sole che illumina la città, ma sono previste piogge nel pomeriggio. Secondo le previsioni, i rovesci potrebbero arrivare nel tardo mattino o nel primo pomeriggio, con possibilità di temporali improvvisi. Le aree più a rischio sono quelle centrali e periferiche della città, dove potrebbe essere utile cercare riparo. Il meteo si mantiene instabile, con conseguenti variazioni delle condizioni durante la giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Quando colpiranno esattamente i rovesci previsti nel pomeriggio?. Dove conviene ripararsi per evitare i temporali improvvisi?. Come influenzeranno i venti meridionali le precipitazioni odierne?. Quali zone della città saranno più colpite dai rovesci?.? In Breve Temperature massime di 21 gradi e minime notturne di 14 gradi.. Venti moderati dai quadranti meridionali accompagnano il passaggio climatico.. Possibili deboli piogge localizzate previste nelle ore tarde della serata.. Previsioni fornite dal sito meteospezia.com per lunedì 18 maggio 2026.. Il cielo sopra Città della Spezia si presenta oggi, lunedì 18 maggio 2026, prevalentemente sereno o con solo qualche nuvola passeggera, aprendo una settimana che promette temperature gradevoli nonostante i cambiamenti pomeridiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spezia, sole mattutino e possibili rovesci: il meteo cambia oggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Meteo Brescia: sole al mattino e possibili rovesci in prealpi? Cosa scoprirai Dove colpiranno esattamente i rovesci pomeridiani tra le valli bresciane? Come cambierà il meteo in pianura rispetto alle zone... Meteo Emilia: sole mattutino e rischio piogge nel pomeriggioLunedì 20 aprile 2026, il cielo sopra la provincia di Modena e l’intera regione emiliano-romagnola mostrerà un volto variabile, con una stabilità...