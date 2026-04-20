Meteo Emilia | sole mattutino e rischio piogge nel pomeriggio

Lunedì 20 aprile 2026, il meteo in Emilia-Romagna presenterà condizioni variabili. La mattina si prevede un cielo soleggiato, mentre nel pomeriggio sono previste possibili piogge a partire dalla regione. La giornata si caratterizza per un’alternanza tra sole e temporali, con le perturbazioni che potrebbero interessare sia l’entroterra che le zone costiere. La situazione meteorologica si evolverà nel corso della giornata, con un passaggio di nuvole e possibili rovesci.

Lunedì 20 aprile 2026, il cielo sopra la provincia di Modena e l’intera regione emiliano-romagnola mostrerà un volto variabile, con una stabilità iniziale che lascerà spazio a qualche perturbazione pomeridiana. L’alta pressione domina il quadrante regionale, garantendo condizioni prevalentemente serene, sebbene non mancheranno piccoli episodi piovosi localizzati nelle ore centrali o nel tardo pomeriggio. Dinamiche atmosferiche tra pianura e dorsali. A Modena, la giornata odierna si presenta con cieli in gran parte sgombri dalle nubi, pur con il rischio di alcuni addensamenti durante le ore del pomeriggio che potrebbero portare circa 0.9mm di precipitazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meteo Emilia: sole mattutino e rischio piogge nel pomeriggio Notizie correlate Meteo Lazio: piogge e temporali colpiscono Roma nel pomeriggioLe precipitazioni e la nuvolosità caratterizzano l’inizio di questa giornata di mercoledì 15 aprile 2026, con una situazione meteorologica che vede... Allerta meteo arancione: addio sole, tornano pioggia e neve. Le zone a rischio in Emilia RomagnaBologna, 14 febbraio 2026 – Una parentesi di primavera prima del ritorno del maltempo. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Previsioni meteo in Emilia-Romagna, l’esperto: Weekend stabile e caldo, poi tornano i temporali; Meteo Bologna, Emilia Romagna: oggi nubi sparse, Venerdì 17 e Sabato 18 poco nuvoloso; In Emilia-Romagna è allerta gialla per i temporali con tanto di sabbia sahariana; Ribaltone meteo, quando e come cambia tutto: le previsioni per il weekend. Allerta meteo Per la giornata di domani 19 aprile 2026 Allerta GIALLA per temporali Consulta l'allerta sul portale Allerta Meteo Emilia-Romagna: https://ift.tt/K4tY1rn Informati e preparati: https://ift.tt/uXU47NV Iscriviti ad Alert System, il sistema di - facebook.com facebook Attivo il nuovo canale whatsapp di 'Allerta Meteo Emilia-Romagna'. Ogni giorno bollettini e allerte, aggiornamenti in tempo reale in caso di emergenza #ANSA x.com