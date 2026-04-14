Meteo Roma scatta l' allerta | rischio piogge e rovesci per 24 ore Le previsioni per mercoledì

Nelle prime ore di mercoledì 15 aprile, è stata emessa un'allerta meteo per Roma e il Lazio, con previsioni di piogge e rovesci che potrebbero interessare la zona per circa 18-24 ore. Le autorità hanno segnalato la possibilità di condizioni meteorologiche avverse che potrebbero durare fino a giovedì. Le previsioni indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche in queste ore, con il rischio di pioggia diffusa e temporali.