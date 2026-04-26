Domenica prevede temperature che si aggirano intorno ai 26-27°C in molte città del Centro e del Nord, offrendo un assaggio d’estate. Tuttavia, già da martedì si prevede un cambiamento con l’arrivo di condizioni meteorologiche instabili tipiche della primavera. Al Sud, invece, il sole e il tempo stabile continuano a prevalere, mantenendo le condizioni favorevoli per tutta la giornata.

Domenica con un assaggio d’estate e temperature che potranno raggiungere i 26-27°C in molte città del Centro e del Nord, ma già da martedì è atteso il ritorno dell’instabilità tipica della primavera. Lo indicano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Domenica si prevede sole in quasi tutta l’Italia, a eccezione del passaggio di nubi basse in Liguria, generate da correnti umide meridionali. Con l’inizio della prossima settimana sono attesi i primi segni di tempo instabile, con l’arrivo di correnti più fresche. Fra martedì 28 e mercoledì 29 aprile sono possibili piogge sparse Centro-Nord, che giovedì 30 potrebbero spostarsi a Sud, soprattutto sulle zone adriatiche.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meteo, Domenica con un assaggio d'estate: poi tempo instabile. Al Sud resiste il sole e il bel tempo

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