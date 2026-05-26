Meteo a Novara | mercoledì la giornata più calda poi la svolta | le previsioni per il ponte del 2 giugno

Mercoledì sarà la giornata più calda della settimana, con temperature che raggiungeranno i livelli più elevati. Da giovedì, sono previsti temporali che porteranno una leggera diminuzione delle temperature massime di qualche grado. La perturbazione interesserà il territorio nel corso del ponte del 2 giugno, con condizioni di instabilità che si protrarranno per alcuni giorni. Le previsioni indicano un cambiamento nel clima, con piogge e un calo dei valori termici.

Prosegue la forte ondata di calore che sta interessando da alcuni giorni il nostro territorio, ma stanno per arrivare i temporali che faranno scendere, anche se solo di qualche grado, le temperature massime.Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, infatti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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