Per il ponte del 1° maggio, le previsioni meteorologiche indicano diversi scenari a seconda delle condizioni atmosferiche. Secondo le ultime analisi di 3BMeteo, c'è circa il 50% di probabilità che si verifichi uno scenario specifico, mentre le altre possibilità prevedono variazioni nelle condizioni di tempo. Le previsioni sono soggette a possibili aggiornamenti man mano che si avvicina la data.

Scenario 2 (probabilità 30% circa): resistono infiltrazioni instabili e più fresche che penalizzano le regioni estreme meridionali dove sono attesi ancora dei temporali e temperature sotto media. Maggiori spazi soleggiati al Nord e sulle regioni centrali tirreniche con un recupero termico. Scenario 3 (probabilità 20% circa): pressione in deciso aumento al Nord con tempo stabile, soleggiato e molto mite entro domenica. Ancora qualche nota instabile al Sud e pomeridiana al Centro con temperature nella media.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ponte 1° maggio: le ultime meteo

Unbelievable Places Few People Have Ever Seen

Notizie correlate

Meteo, ponte del 1° maggio a rischio: instabilità e piogge in agguatoRoma - Le proiezioni indicano scenari incerti tra fine aprile e inizio maggio, con possibili fasi instabili alternate a momenti più stabili su gran...

Meteo, Ponte 25 aprile con sole e caldo: ma può cambiare tutto verso il 1° maggioItalia sotto l’alta pressione con clima quasi estivo e picchi fino a 27°C, soprattutto al Nord.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverile; Scuole chiuse, il 25 aprile e il 1° maggio 2026 si fa ponte?; Ponte del Primo maggio 2026 in Italia: dove andare tra eventi, festival e gite; Dove andare per il ponte del 1° Maggio in Italia? Le migliori mete per il 2026.

Ponte del 1° maggio: Italia divisa tra sole e instabilità, ecco le previsioni meteoPonte del 1° maggio tra sole e maltempo: caldo al Nord, instabilità e piogge diffuse al Sud e sulle Isole maggiori. trend-online.com

Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverileAvete già deciso cosa fare durante il ponte del 1° Maggio? Se volete concedervi una mini vacanza, ecco le mete da segnarsi ... grazia.it

Ponte Bembo - facebook.com facebook

Ponte del 25 aprile col caldo: fino a 27°C in Italia, poi arriva il maltempo x.com