Meteo Napoli temperature in salita | le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo per Napoli indicano un aumento delle temperature nelle prossime ore. Oggi il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, con condizioni atmosferiche stabili. Le temperature massime sono previste in salita rispetto ai giorni precedenti. Non sono segnalate precipitazioni o cambiamenti significativi nelle condizioni del tempo. Le condizioni rimarranno abbastanza serene anche nel fine settimana, secondo le ultime analisi meteorologiche.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso. Temperatura minima 12°C, massima 21°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con una temperatura di 16°C. Venti deboli da con intensità di circa 5kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da qualche nube sparsa, con una temperatura di 16°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Meteo Napoli, temperature in calo: le previsioni fino al fine settimanaMeteo Napoli: venti moderati da Nord e Nord-Est per la giornata di oggi, qualità dell'aria accettabile.

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