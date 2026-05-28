Per giovedì 28 maggio 2026 in Campania sono previste condizioni di nuvolosità in aumento. Nel pomeriggio si attendono piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco, a partire da alcune zone. La giornata sarà caratterizzata da un incremento delle precipitazioni nel corso del giorno.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 28 maggio 2026. Avellino – Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3690m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Ampie schiarite in serata, sono previsti 0. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 28 maggio 2026

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Giovedì 07 maggio 2026

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