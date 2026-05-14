Le previsioni meteo per la giornata di giovedì 14 maggio 2026 in Campania indicano che ad Avellino i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Tuttavia, nelle ore centrali della giornata, si registreranno addensamenti più compatti che potrebbero portare deboli piogge. Le condizioni atmosferiche si manterranno quindi variabili nel corso della giornata, con momenti di cielo sereno alternati a fasi di nuvolosità più intensa.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 14 maggio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata, sono previsti 10mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2653m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli grigi o nebbiosi al mattino. Peggioramento al pomeriggio con deboli piogge, ma in rapido assorbimento serale con rasserenamenti, sono previsti 4mm di pioggia nelle prossime ore.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 14 maggio 2026

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