Meteo le previsioni in Campania per giovedì 7 maggio 2026

Da anteprima24.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per giovedì 7 maggio 2026, in Campania si prevede un cielo prevalentemente poco nuvoloso, con alcune aree che potrebbero presentare addensamenti nel pomeriggio e in serata. Durante la notte, sono attese precipitazioni sparse. La giornata dovrebbe trascorrere senza particolari criticità, con temperature che si manterranno nella norma stagionale. La regione si prepara a un giorno caratterizzato da condizioni atmosferiche generalmente stabili, con qualche lieve cambiamento nel corso delle ore serali.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 7 maggio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3196m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità  fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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