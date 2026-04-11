Meteo ultimi giorni con l’anticiclone | poi arrivano piogge e temporali

Negli ultimi giorni l’Italia ha sperimentato temperature elevate che hanno raggiunto i 30°C in diverse regioni, sotto l’influenza di un anticiclone. Tuttavia, questa condizione si fermerà a breve, poiché le previsioni indicano un cambiamento con l’arrivo di piogge e temporali. Questa svolta meteorologica porterà un calo delle temperature e condizioni più instabili su buona parte del territorio.

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