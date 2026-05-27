Le temperature sull’Italia superano i 30 gradi in molte città, raggiungendo valori tipici dell’estate. Tuttavia, si prevedono temporali di calore nel pomeriggio, con rovesci e possibili grandinate, soprattutto nelle zone interne e montuose. L’anticiclone che interessa l’Europa centro-occidentale mantiene il clima caldo e stabile, ma le condizioni si modificano con l’arrivo di temporali improvvisi nel corso della giornata. La pressione al suolo si attesta intorno ai 1025 hPa sul Mare del Nord.

Fa caldo sull'Italia in questa ultima settimana di maggio che prosegue con un vasto anticiclone in estensione verso l’Europa centro-occidentale con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa sul Mare del Nord. Caldo praticamente estivo che attanaglia anche l’Europa con valori di temperatura massima in diversi casi da record. La giornata di oggi, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, inizia con condizioni asciutte sulla nostra Penisola, ma nel corso del pomeriggio avremo un aumento dell’instabilità con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi soprattutto su Alpi, Appennino settentrionale e più localmente sulle zone interne del Centro-Sud. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meteo: temperature estive sull'Italia, ma arrivano i temporali di calore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pioggia vento e neve in arrivo sull'Italia; ma non il freddo

Notizie e thread social correlati

Meteo, settimana instabile sull’Italia: arrivano piogge, temporali e temperature in lieve caloUna perturbazione sta portando piogge forti e temporali su molte regioni italiane, con particolare attenzione alle aree del Centro-Nord.

“Dieci gradi sopra la media”. Meteo Italia, anticiclone protagonista: arrivano sole e temperature estiveIl fine settimana del 25 aprile si prospetta con temperature superiori di circa dieci gradi rispetto alla media stagionale, secondo le previsioni...

Temi più discussi: Meteo, arriva un anticiclone con la prima ondata di caldo oltre 30 gradi: le previsioni; Meteo arriva l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, il ponte del 2 giugno; Prima domenica dal clima estivo e in tanti scelgono il mare: le previsioni per i prossimi giorni; Che tipo di estate ci aspetta secondo la tendenza.

Oggi in #AltoAdige sole splendente e temperature estive. Sull'intera provincia intensa alta pressione, con cielo sereno o poco nuvoloso. A #Bolzano saranno toccati i 34 gradi x.com

Le #PrevisioniMeteo in Sicilia 27 Maggio 2026 di GLOBUS Television #meteo #MeteoSicilia #news #tutti #Clima #temperature #sicilia reddit

Meteo, temperature da mese di luglio: picco del caldo anomalo il 26-27 maggioAlta pressione sub-tropicale su mezza Europa: temperature record. In Italia valori intorno ai 35 gradi. Le previsioni meteo del 26-27 maggio ... meteo.it

Meteo Giuliacci, ecco la fiammata da 35 gradi: Caldo estivo. Dove e quandoL’Italia entra in una fase dal chiaro sapore estivo. Dopo il primo assaggio di caldo che ha caratterizzato il weekend, la settimana che si apre ... iltempo.it