Dopo il picco di caldo della settimana di maggio, le temperature scendono. Nelle prossime 48 ore, temporali violenti, raffiche di vento e grandinate colpiranno diverse zone. La perturbazione porta forte instabilità atmosferica, con condizioni meteo avverse che interesseranno varie regioni italiane. Non sono previsti aumenti di temperatura nel breve termine.

Dopo il picco di caldo che ha accompagnato l'Italia nell'ultima settimana di maggio, le temperature si abbasseranno di nuovo in cambio però di una forte instabilità atmosferica che nelle prossime 48 ore porterà a temporali violenti, raffiche di vento e possibili grandinate localizzate. Per Lorenzo Tedici, metereologico di IlMeteo.it, non c'è alcun dubbio: lo zero termico a 4100 metri come a Luglio, le massime a 36-37°C in Pianura Padana e le minime a 25°C sulle colline romagnole. In meteorologia, sono il sintomo del Riscaldamento Globale ci sta spingendo verso una realtà più che tropicale. Sulla penisola, a far cambiare clima ci penserà l'aria più fresca in quota in discesa dalla Scozia verso l'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meteo, fine del caldo africano. Arrivano i temporali: dove e quando

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La ringrazio per il titolo di meteorologo del Twitter, Lei lo considera un insulto ma io lo considero quasi un riconoscimento. Il punto però è semplice. Un’ondata di caldo a fine maggio sull'Europa Occidentale è un episodio meteorologico. Può essere molto inten x.com

Regolazione del ritmo per il caldo reddit

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