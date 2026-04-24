Dal 28 aprile, l’Italia sarà interessata da temporali violenti causati da una bassa pressione proveniente dall’Europa nord-orientale. Le precipitazioni intense interesseranno diverse regioni, portando condizioni di maltempo e possibili disagi. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre le previsioni indicano un cambiamento rispetto alle condizioni di caldo africano che hanno caratterizzato i giorni precedenti.

? Cosa sapere Bassa pressione dall'Europa nord-orientale porterà temporali intensi in Italia dal 28 aprile.. L'instabilità atmosferica interromperà il caldo africano con piogge battenti nel Centro Italia.. L’instabilità atmosferica colpirà l’Italia a partire da martedì 28 aprile, quando una profonda area di bassa pressione proveniente dall’Europa nord-orientale innescherà fenomeni temporaleschi intensi, interrompendo il caldo africano che domina il Mediterraneo. Il quadro meteorologico attuale vede la persistenza di un robusto campo di alta pressione di matrice africana. Questa configurazione garantisce per lunedì 27 una giornata caratterizzata da temperature superiori alla norma e soleggiamento diffuso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, addio caldo africano: arrivano temporali violenti dal 28 aprile

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