Meteo | il maltempo insiste con piogge e temporali nel weekend sole e temperature fino a 25 gradi

Il maltempo continua a interessare diverse regioni, portando piogge e temporali che si protrarranno almeno fino alla metà della settimana. Sulla Sicilia si registrano ancora alcune giornate di instabilità, mentre in vista si prevede un miglioramento con l'arrivo di giornate di sole e temperature che potranno raggiungere i 25 gradi nel fine settimana. Le condizioni meteo si mantengono variabili in queste ore.

Il maltempo lascia uno strascico importante, almeno fino alla seconda metà di questa settimana. Ancora qualche giorno di instabilità sulla Sicilia prima del ritorno del bel tempo. “Un vortice depressionario - come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - resterà attivo nell’area mediterranea.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Meteo: prevale il flusso atlantico. Piogge al centro sud e neve sulle Alpi.

Meteo, Pasqua e Pasquetta all’insegna del sole: temperature fino a 25 gradi in tutta ItaliaPasqua e Pasquetta 2026 segnano, secondo le previsioni, un deciso cambio di passo sul fronte meteorologico.

Meteo: il maltempo ma lascia l'Italia nel weekend. Pasqua e Pasquetta con sole e temperature in rialzoSull'Italia ancora condizioni di maltempo: nelle prossime ore precipitazioni persistenti tra medio Adriatico e regioni del Sud.