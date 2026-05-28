Oggi in Campania si registra un clima caldo con tempo stabile su tutta la regione. L’alta pressione porta sole e temperature in crescita sia lungo le coste sia nelle zone interne. Le temperature massime sono previste in aumento, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni significative. La giornata si presenta soleggiata e stabile, con valori termici tipici di un periodo estivo.

Alta pressione sulla regione: sole e temperature in aumento su coste e aree interne.. Oggi la Campania è interessata da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla presenza dell’alta pressione che garantisce una giornata dal carattere pienamente estivo su gran parte del territorio. Secondo le previsioni, il cielo risulta sereno o poco nuvoloso, con solo qualche locale addensamento nelle ore centrali della giornata, soprattutto nelle aree interne e sui rilievi. Non sono attese precipitazioni significative. Temperature in forte aumento. Le temperature sono in deciso rialzo, con valori tipicamente estivi: Napoli e costa: fino a 29–30°C. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Meteo Campania oggi: caldo estivo e tempo stabile su tutta la regione

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Meteo, ondata di caldo e afa: temperature fino a 30° nel weekend. Le previsioni

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