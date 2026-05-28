Un'onda di calore record interessa le regioni italiane. Contemporaneamente, temporali intensi con grandine e raffiche di vento stanno colpendo Nord e Centro, con fenomeni previsti fino a venerdì sera. L’anticiclone subtropicale mantiene l’alta pressione, ma infiltrazioni di aria fresca e umida causano instabilità atmosferica. Le temperature più elevate si registrano nelle zone interessate dal caldo estremo, mentre le aree sotto i temporali affrontano piogge intense e raffiche improvvise.

Roma - L’anticiclone subtropicale resta protagonista, ma infiltrazioni fresche e umide porteranno rovesci intensi, grandine e colpi di vento tra Nord e Centro fino a venerdì sera. L’anticiclone subtropicale continua a dominare su gran parte dell’Italia, mantenendo condizioni di caldo anomalo e temperature elevate per il periodo. La struttura di alta pressione, però, non appare più compatta come nei giorni scorsi: alcune infiltrazioni di aria più umida e relativamente fresca da nord-est stanno favorendo la formazione di temporali, anche di forte intensità. I primi fenomeni si sono sviluppati nel pomeriggio di mercoledì su parte del Nordest, per poi estendersi verso alcune zone del Centro Italia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo, caldo record e temporali forti: le regioni italiane più a rischio

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