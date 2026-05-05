Una perturbazione sta per interessare diverse zone del Centro-Nord, portando piogge abbondanti e temporali. Le previsioni indicano rovesci intensi, venti provenienti da sud e la possibilità di grandinate in alcune aree. Al momento, il Sud dovrebbe rimanere meno coinvolto con temperature più miti rispetto alle regioni settentrionali. La situazione meteorologica si mantiene variabile e in evoluzione nelle prossime ore.

Roma - Una nuova fase instabile interesserà soprattutto Centro-Nord, con rovesci intensi, possibili grandinate, venti meridionali e temperature più miti soltanto al Sud nelle prossime ore italiane. Una nuova fase di maltempo si prepara a interessare l’Italia, con una perturbazione atlantica destinata a raggiungere il Paese nella giornata di mercoledì 6 maggio. Il peggioramento sarà collegato a una profonda saccatura nord-atlantica estesa sull’Europa occidentale, capace di richiamare correnti umide e instabili verso il Mediterraneo centrale. Le aree più esposte saranno ancora una volta quelle del Centro-Nord, dove sono attesi rovesci, temporali e accumuli localmente importanti.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo, perturbazione in arrivo: piogge forti e temporali colpiranno molte regioni italiane

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