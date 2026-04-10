Caldo anomalo con 25° a Milano fino a quando? Rischio forti temporali e grandine | la data della svolta meteo

Da ilgiorno.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano le temperature hanno raggiunto i 25°C in piena primavera, portando molte persone a indossare abiti estivi anziché quelli più pesanti tipici di questa stagione. La situazione climatica ha suscitato preoccupazioni per possibili temporali intensi e grandinate, con un cambiamento delle condizioni meteorologiche previsto nelle prossime settimane. La data di un possibile abbassamento delle temperature e di eventi meteorologici più estremi resta ancora da definire.

Milano, 10 aprile 2026 – Caldo anomalo a Milano dove sembra più estate che primavera. In tanti non solo hanno messo da parte i piumini ma sono passati direttamente dalle giacche a t-shirt e pantaloni corti. Ma quanto durerà questa fase? Fino a sabato 11 aprile, sull'Italia continuerà a prevalere l'alta pressione di matrice nordafricana, ma attenzione: la svolta meteo è dietro l’angolo. Da lunedì 13 è atteso un peggioramento del tempo con piogge diffuse e un calo delle temperature dopo giorni segnati da valori quasi estivi, con massime intorno ai 25 gradi, ben superiori alle medie della prima decade di aprile. Le prime crepe poi i temporali. Delle avvisaglie del cambiamento scatteranno già con l’inizio del weekend: tra venerdì 10 e sabato 11 non sono previste variazioni termiche rilevanti ma il cielo apparirà progressivamente meno limpido. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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