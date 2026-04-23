Il concerto di Gianni Morandi a Bologna ha attirato l’attenzione di molti, con una scaletta ricca di successi e momenti memorabili. La serata si è conclusa con l’annuncio di un ospite a sorpresa, che ha suscitato curiosità tra il pubblico presente. La performance si è svolta tra le vie della città, coinvolgendo un pubblico di diverse generazioni. La data segna un ritorno importante per l’artista, che ha percorso una carriera lunga e articolata.

Bologna, 23 aprile 2026 – Da Monghidoro a ‘Monghidoro’. Nel mezzo una vita di canzoni, di musica, fra i più grandi. E ora Gianni Morandi torna nella sua Bologna, con una delle tappe del ‘C’era un ragazzo tour’ che sta macinando sold out in palazzetti di tutta Italia. Unipol Arena compresa, esaurita da tempo, per la data del 24 aprile. Un grande viaggio in Italia, per festeggiare i 60 anni del brano C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera del cantante classe 1944. La nuova canzone Monghidoro. Se ogni concerto di Gianni sarà un vero viaggio nella sua ampia discografia, i fan potranno ascoltare dal vivo anche un nuovo singolo, scritto dall’amico-cantante Lorenzo Cherubini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La scaletta del concerto di Gianni Morandi nella sua Bologna e il mistero dell’ospite a sorpresa

Sanremo 2026, Gianni Morandi e Tredici Pietro dopo l'esibizione a sorpresa su Vita

Notizie correlate

Gianni Morandi infiamma Milano: sul palco il figlio Tredici Pietro e la sorpresa Jovanotti. "È il concerto più bello del mondo"Bologna, 17 aprile 2026 – Gianni Morandi in concerto all’Unipol Forum di Milano, sul palco anche il figlio Tredici Pietro e Jovanotti.

Leggi anche: Tutto quello che c'è da sapere sul concerto di Gianni Morandi: biglietti, scaletta, bus speciali

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Gianni Morandi, la possibile scaletta del concerto a Roma; Gianni Morandi: la possibile scaletta del concerto di Roma al Palazzo dello Sport; Gianni Morandi, la possibile scaletta 2026 del concerto di Milano; Gianni Morandi arriva a Torino: scaletta, orari e info del concerto all’Inalpi Arena.

La scaletta del concerto di Gianni Morandi nella sua Bologna e il mistero dell’ospite a sorpresaIl grande cantante in tour con una serie di spettacoli per celebrare i 60 anni del brano più rappresentativo e importante della sua carriera: ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling ... ilrestodelcarlino.it

Gianni Morandi, la possibile scaletta del concerto a RomaNuovo appuntamento con la musica di Gianni Morandi. Dopo le date di Conegliano, Milano e Torino, il 21 aprile l’artista sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da ... tg24.sky.it

Sal Da Vinci spunta a sorpresa sul palco di Gianni Morandi e Roma esplode Al Palazzo dello Sport i due hanno regalato al pubblico un duetto che nessuno si aspettava, sulle note di Occhi di ragazza e Per sempre sì. E adesso la domanda è una sola: all’Eu - facebook.com facebook

Stefano De Martino ha saputo trasformare un semplice gioco in uno show, tanto da coinvolgere due grandi nomi della musica, Jovanotti e Gianni Morandi, che stasera si cimentano come concorrenti di #AffariTuoi per una causa importante x.com