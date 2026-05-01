Il Concertone del Primo Maggio si svolge come ogni anno in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, con il sole che illumina la piazza. La manifestazione si tiene il primo maggio e attira ogni volta migliaia di persone. La scaletta dell’evento include diversi artisti e gruppi musicali, con esibizioni programmate durante tutta la giornata. La piazza si riempie di musica e pubblico, in una tradizione che si ripete da molti anni.

Roma, 1 maggio 2026 – Il sole illumina piazza San Giovanni in Laterano, dove, come ormai da tradizione, si svolge il Concertone del Primo Maggio. Ad aprire il live che durerà ben oltre il tramonto (fino a mezzanotte inoltrata), Arisa, conduttrice Con Big Mama e Paolo Spollon, con un'esibizione coinvolgente di 'Futura' di Lucio Dalla. Ecco la scaletta completa. PRIMA PARTE - Fino alle ore 18.00 Paolo Belli. Rob. Santamarea. Francamente. Casadilego. 1mnext. Primogenito. Birthh. Nico. Arezzo. Sissi. Roshelle. Dutch Nazari. Silvia Salemi. Okgiorgio. Senza Cri. Lea Gavino. Emma Nolde. Ministri. Angelica Bove. Eddie Brock. SECONDA PARTE - dalle ore 20 Niccolo' Fabi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La scaletta del concerto del Primo Maggio 2026 a Roma

I partecipanti al concerto del 1’ maggio a Roma, che ne pensate

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