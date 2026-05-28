Meta a caccia di abbonati | le versioni Plus di Facebook e Instagram

Meta sta puntando a incrementare le entrate ricorrenti introducendo versioni Plus di Facebook e Instagram. La società ha annunciato questa strategia come parte di un nuovo modello di business, con l’obiettivo di attrarre più abbonati e fidelizzare gli utenti. La novità riguarda opzioni a pagamento che offriranno funzionalità aggiuntive rispetto alle versioni gratuite, senza specificare ancora dettagli sui costi o sui servizi inclusi.

(Adnkronos) – Meta punta con decisione sulle entrate ricorrenti e introduce una svolta nel modello di business delle sue piattaforme principali. Accanto alle novità legate a WhatsApp, la holding di Mark Zuckerberg ha dato il via al rilascio globale di Facebook Plus e Instagram Plus, due formule di abbonamento proposte a un costo di 3,99. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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