La Commissione europea ha aperto un procedimento contro Meta, accusando l’azienda di non aver impedito ai minori di 13 anni di accedere a Instagram e Facebook. Secondo le autorità, la società americana avrebbe violato le norme europee sulla protezione dei dati e sulla tutela dei minori. L’indagine si concentra sulle pratiche adottate dalla piattaforma per verificare l’età degli utenti più giovani. Meta ha ricevuto un avviso formale e ha tempo per rispondere.

Bruxelles accusa Meta di consentire a numerosi minori di età inferiore ai 13 anni di accedere a Instagram e Facebook, esponendoli a diversi rischi e violando le normative europee. «Le nostre indagini preliminari dimostrano che Meta non sta facendo praticamente nulla per impedire ai minori di accedere a queste piattaforme», ha dichiarato la vicepresidente della Commissione per gli Affari digitali, Henna Virkkunen. La società respinge con fermezza le accuse. Eppure ancora una volta, dopo la pallottola che aveva colpito di striscio Donald Trump in campagna elettorale e dopo quella che ha ucciso Charlie Kirk, stiamo assistendo allo spettacolo della violenza omicida completamente metabolizzata e resa componente etica da un mondo a se stante che per caratteristiche e dinamiche somiglia sempre più a un manicomio.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bruxelles accusa Meta: minori di 13 anni su Instagram e Facebook

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