Messina ha ricevuto il Premio Filippo Basile, con circa 9.000 persone coinvolte tra scuole e cittadini. L'iniziativa ha focalizzato l'attenzione sulla tutela della biodiversità locale, coinvolgendo diverse aree del territorio peloritano. Sono state realizzate attività di sensibilizzazione e interventi concreti per la protezione ambientale in specifici quartieri e zone naturali. La partecipazione è avvenuta attraverso eventi, laboratori e campagne di informazione.

? Punti chiave Come hanno coinvolto 9.000 persone tra scuole e cittadini?. Quali aree del territorio peloritano sono state protette concretamente?. Chi ha coordinato questa complessa rete di educazione ambientale?. Perché questo modello può essere replicato in altre città italiane?.? In Breve Oltre 6.000 studenti di 140 istituti e 2.000 giovani coinvolti nelle attività.. Grazia La Fauci e Cosimo Cammaroto coordinano la complessa macchina di partecipazione.. Collaborazioni con Università di Messina, Slow Food e associazione O2Italia per percorsi multidisciplinari.. Progetto ha generato nuovi orti scolastici e tutela specifica per il Parco Nebrodi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina vince il Premio Filippo Basile: 9.000 persone per la biodiversità

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