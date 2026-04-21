Premio Filippo Siebaneck per Opera White vince il Teatro Sociale di Como

Nella 45ª edizione del Premio della Critica Musicale “Franco Abbiati”, la commissione ha assegnato il premio “Filippo Siebaneck” a Opera White, un progetto di Opera Education AsLiCo rivolto agli anziani. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda iniziative che si distinguono nel campo della socialità musicale. La cerimonia di premiazione si è svolta recentemente, con la consegna del riconoscimento al Teatro Sociale di Como.

La commissione della 45° Edizione del Premio della Critica Musicale “Franco Abbiati” decreta il premio “Filippo Siebaneck”, destinato a iniziative di particolare significato nell’ambito della socialità musicale, a OPERA WHITE, il progetto di Opera Education AsLiCo, pensato per gli anziani.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Opera Family: al Sociale “Rigoletto. Il mistero del teatro” L’Università di Pisa vince il Premio Mario Raffa per l’impatto socialePisa, 13 febbraio 2026 - Il DETAILLs Lab dell’Università di Pisa è tra i vincitori del Premio Mario Raffa – Public Engagement and Social Impact,... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Premio Filippo Siebaneck, per Opera White vince il Teatro Sociale di Como; 45° Premio della critica musicale ‘Franco Abbiati’: al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino la cerimonia di consegna dei premi; OPERA DOMANI 2026 compie 30 anni!. Premio Abbiati 2026: a Firenze la cerimonia di premiazione Si terrà domani, domenica 19 aprile 2026 alle ore 15.00, la cerimonia di consegna del 45° Premio della critica musicale “Franco Abbiati”, assegnato dall’Associazione Nazionale Critici Musicali, al Te - facebook.com facebook