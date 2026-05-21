Biodiversità a scuola | il Sacro Cuore vince il premio per le api

Una scuola ha ricevuto un riconoscimento per aver trasformato i cortili in ambienti favorevoli alle api. I bambini hanno realizzato rifugi utilizzando materiali come paglia, legno e plastica riciclata, creando spazi dedicati all’impollinazione. Questa iniziativa mira a sensibilizzare sulla tutela della biodiversità e sull’importanza degli insetti impollinatori. Il progetto ha ottenuto un premio, riconoscendo l’impegno della scuola nel favorire la conservazione della natura attraverso azioni pratiche e partecipative.

? Domande chiave Come hanno trasformato i cortili scolastici in oasi per gli impollinatori?. Quali materiali hanno usato i bambini per costruire i rifugi?. Perché il progetto coinvolge anche le Colline Unesco?. Come si può votare per l'aiuola preferita entro il 31 maggio?.? In Breve 26 istituti e 2.143 studenti hanno partecipato alla quarta edizione del concorso.. Scholè di Ponte di Piave e Giovanni XXIII di Ormelle vincono rispettivamente primati.. Il programma Ape ha già installato oltre 150 alveari nei Comuni della zona.. Voto popolare online disponibile sul sito Savno fino alla scadenza del 31 maggio.. La scuola dell’infanzia Sacro Cuore... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Martinique : lîle entre volcans, plages et culture créole - MG

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