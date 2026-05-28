Messina sceglie continuità e identità | la sfida adesso è governare il cambiamento

Da messinatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Messina riparte con un governo che conferma la continuità amministrativa, mantenendo in carica l’attuale squadra. La scelta è di proseguire sulla stessa linea, anche se ci sono stati errori, considerati normali in un contesto complesso come quello di una città metropolitana. La sfida principale sarà ora gestire i cambiamenti richiesti dall’evoluzione della città, in un quadro di stabilità. La nuova amministrazione si impegna a portare avanti le attività già avviate, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della popolazione.

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Messina riparte. Stavolta nel segno della continuità, scegliendo un’amministrazione che, pur con i tanti errori (fisiologici, d’altronde, in un contesto complesso qual è quello di una città metropolitana necessitata a mettersi sempre più al passo con i tempi) ha sorretto lo sforzo elettorale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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