Architettura e intelligenza artificiale | un percorso per governare il cambiamento

L’intelligenza artificiale sta diventando parte integrante del lavoro dell’architetto, influenzando direttamente i processi e gli strumenti utilizzati quotidianamente. Le nuove tecnologie vengono adottate per migliorare l’efficienza e la precisione nelle progettazioni, modificando così le modalità di lavoro tradizionali. La presenza dell’IA nel settore architettonico si manifesta in modo sempre più evidente, portando a cambiamenti concreti nelle pratiche professionali.

L'intelligenza artificiale entra sempre più concretamente nella pratica professionale dell'architetto, ridefinendo processi, strumenti e responsabilità. Da questa consapevolezza nasce il corso di formazione dedicato all'Ai applicata all'architettura, all'urbanistica, al paesaggio e al design, promosso dalla scuola di formazione Tutor, grazie alla direttrice di sede Benedetta Benzi. Il corso, patrocinato e curato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Piacenza, attraverso la vicepresidente Martina Sogni, si è rivolto a una quarantina di professionisti.

Creatività senza limiti: l’Intelligenza Artificiale al servizio dell’Architettura

