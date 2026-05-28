Messina il volto umano della legalità | storie di eroi in Galleria
Due agenti in borghese sono stati aggrediti mentre pattugliavano la Galleria. Uno è rimasto ferito, ma sono riusciti a bloccare un uomo sospettato di attività illegali. Gennaro Capoluongo, ex operatore ONU, ha raccontato la sua esperienza in un intervento pubblico, condividendo come abbia deciso di impegnarsi nella tutela dei più deboli. La polizia continua le operazioni per contrastare le attività illegali nel centro commerciale.
? Domande chiave Chi sono gli agenti che operano nell'ombra per proteggere i fragili?. Come ha trasformato Gennaro Capoluongo la sua esperienza ONU in narrazione?. Quali ritratti mostreranno il volto umano di chi combatte la criminalità?. Perché il coraggio individuale è fondamentale per la sicurezza di Messina?.? In Breve Evento 29 maggio ore 10:00 presso la Galleria Lucio Barbera di Messina.. Coordinamento di Silvana Paratore con interventi di Antonio D’Amato e Salvatore Burrafato.. Proiezione ritratti dell'artista antimafia Gaetano Porcasi durante la presentazione del volume.. Chiusura della sedicesima edizione de Il Maggio dei Libri della Città Metropolitana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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