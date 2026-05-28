Messina il volto umano della legalità | storie di eroi in Galleria

Notizia in breve

Due agenti in borghese sono stati aggrediti mentre pattugliavano la Galleria. Uno è rimasto ferito, ma sono riusciti a bloccare un uomo sospettato di attività illegali. Gennaro Capoluongo, ex operatore ONU, ha raccontato la sua esperienza in un intervento pubblico, condividendo come abbia deciso di impegnarsi nella tutela dei più deboli. La polizia continua le operazioni per contrastare le attività illegali nel centro commerciale.