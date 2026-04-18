Sanità in podcast | il volto umano dei medici tra storie e coraggio

Un nuovo podcast dedicato al mondo della sanità mira a far conoscere da vicino il lavoro dei medici e le esperienze dei pazienti. L’Asst Valle Olona ha creato questa iniziativa per ridurre le distanze tra cittadini e strutture sanitarie, offrendo un approfondimento sulle storie che si svolgono all’interno degli ospedali. La trasmissione permette agli ascoltatori di entrare nei corridoi e scoprire il volto umano del personale medico.

L’Asst Valle Olona ha lanciato una nuova iniziativa comunicativa per abbattere le barriere tra cittadini e strutture sanitarie, portando l’ascoltatore direttamente nei corridoi degli ospedali. Il progetto si chiama Globuli Bianchi ed è il primo podcast prodotto interamente da un ospedale pubblico, con la prima puntata che va in onda proprio sabato 18 aprile dopo il debutto avvenuto poco dopo la mezzanotte. L’obiettivo dichiarato è mostrare il volto umano della sanità pubblica, raccontando le sfide e le emozioni di chi opera quotidianamente per la tutela della salute attraverso storie vere. Il racconto delle ore più dure nel pronto soccorso. Mentre la città riposa, la realtà all’interno delle strutture ospedaliere cambia drasticamente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in podcast: il volto umano dei medici tra storie e coraggio 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate Ricoclaun: un nuovo progetto tra storie e podcast per sorridere con la scrittura comicaLa Ricoclaun, nota nel territorio per le sue attività di clownterapia, lancia un progetto creativo e solidale dedicato alla scrittura comica per... Papa Francesco tra affetto e dolore: il libro Padre racconta il volto umano del PonteficeC’è una dimensione intima, quasi domestica, che attraversa le pagine di Padre, il libro di Salvatore Cernuzio in uscita il 7 aprile per Piemme. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Globuli Bianchi: il primo podcast di ASST Valle Olona; Nasce Contronarrazione, il podcast di Federsanità per raccontare un nuovo Ssn; Andrea Bonifacio (TNPEE), ospite del podcast di Quotidiano Sanità Club; Storie dal pronto soccorso l'Asst Valle Olona lancia la serie podcast 'Globuli bianchi' tra sanità e vita vissuta. Notti in Pronto soccorso, vite in corsia. Medici e infermieri si raccontano nel podcast ‘Globuli bianchi’(Adnkronos) - Un viaggio dentro il cuore pulsante della sanità. Si presenta così 'Globuli Bianchi', il primo podcast interamente ... tuobenessere.it Nasce Contronarrazione, il podcast di Federsanità per raccontare un nuovo SsnFedersanità ha lanciato il podcast Contronarrazione per ricostruire la fiducia nel Ssn, contrastando narrazioni distorte e raccontando la buona sanità, i progressi scientifici e il valore dei profes ... quotidianosanita.it Nel mare magnum delle opportunità nella Pa ci sono sanità pubblica, servizi per il lavoro, amministrazione regionale e locale, enti camerali - facebook.com facebook Tagli alla sanità e strategie sui vaccini: Trump e Kennedy jr sempre più distanti (di L. Varlese) x.com