Sabato 11 aprile si svolgerà al Teatro Bolivar l’ultimo spettacolo della rassegna Piccole Storie di Eroi, curata da Martina Zaccaro. La programmazione comprende una rappresentazione che chiuderà questa serie di eventi dedicati a storie di personaggi eroici. L’evento si svolge nel contesto della stagione teatrale organizzata nel teatro cittadino. L’ingresso è aperto al pubblico interessato a questa produzione teatrale.

Sabato 11 aprile al Teatro Bolivar va in scena l'ultimo appuntamento della rassegna Piccole Storie di Eroi a cura di Martina Zaccaro. Al Teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu'Tracks, sabato 11 aprile 2026 (merenda 10.30, inizio spettacolo 11:30), va in scena “Il libro della giungla”, l'ultimo appuntamento della rassegna “Piccole Storie di Eroi 2025-2026” a cura di Martina Zaccaro. Lo spettacolo, tratto dal libro di Rudyard Kipling, con l’adattamento e la regia di Martina Zaccaro, vede in scena la Compagnia Poster - Popolare d’Avanguardia per l'ultima avventura della stagione. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Teatro Bolivar in scena l’ultimo appuntamento della rassegna Piccole Storie di Eroi

"Riciclando. L’epopea dei rifiuti", l'ultimo appuntamento della rassegna Famiglie a teatro al VerdiAppuntamento alle ore 16, domenica 22 marzo al Teatro Verdi di Padova con “Riciclando.

Al Teatro Bolivar in scena “4 5 6” di Mattia TorreAl Teatro Bolivar sarà la volta di “4 5 6”, lo spettacolo scritto e diretto da Mattia Torre che vede in scena Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggiero,...

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Napoli, teatro Bolivar, Anna Foglietta con «Una guerra» racconta la tragedia dei migrantiUna guerra è lo spettacolo che vede protagonista Anna Foglietta, domenica 27 ottobre alle 21 al Teatro Bolivar. Lo spettacolo di reading racconta una storia di malessere, di presa di coscienza di quel ... ilmattino.it

Herbert Ballerina al teatro Bolivar, lo show Come una catapulta è sold-outHerbert Ballerina arriva a Napoli con il suo primo spettacolo teatrale Come una catapulta ed è già tutto esaurito. Al teatro Bolivar, sabato 15 marzo alle 21, il comico molisano (al secolo Luigi ... ilmattino.it

"HANDLE WITH CARE", INQUIETUDINI E FRAGILITA' NEL VIAGGIO INTROSPETTIVO DI FUNA - Al Teatro Bolivar atmosfere cupe e oniriche per lo spettacolo di danza, anche sospesa, del collettivo napoletano: quadri scuri e potenti di un'umanità alla deriva - facebook.com facebook