Un'indagine internazionale ha portato al sequestro di oltre 200 milioni di euro legati alle attività di narcotraffico del boss. Le forze dell'ordine hanno scoperto un vasto patrimonio, che includeva anche società off shore, accumulato dagli anni ’80. I fondi derivavano dai guadagni del traffico di droga gestito sotto l’egida di Cosa nostra trapanese e del capomafia. L’indagine ha portato al blocco di questa somma, considerata il tesoro della droga del boss.

Un’indagine di respiro internazionale ha portato alla scoperta di un imponente patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società off shore, dei guadagni incassati dagli anni ’80 col narcotraffico sotto l’egida di Cosa nostra trapanese e del capomafia Matteo Messina Denaro. L’operazione è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip con cui sono stati disposti la custodia cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti e il sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Messina Denaro, scoperto il tesoro della droga del boss: sequestrati oltre 200 milioni di euro

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