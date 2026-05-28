La Dda di Palermo ha condotto un'operazione internazionale che ha portato a tre arresti e al sequestro di beni per oltre 200 milioni di euro. Le autorità ritengono che i beni siano collegati a un traffico di droga attivo dagli anni Ottanta. L'indagine si è svolta in nove Paesi e si concentra su un patrimonio ritenuto proveniente da attività illecite legate alla criminalità organizzata. La notizia riguarda anche il ritrovamento di un importante tesoro di droga.

Roma - La Dda di Palermo coordina un blitz internazionale: tre arresti e beni per oltre 200 milioni ricondotti al narcotraffico dagli anni Ottanta secondo l’accusa mafiosa. Un patrimonio da oltre 200 milioni di euro, costruito secondo gli inquirenti attraverso il reimpiego dei proventi del narcotraffico e schermato da una rete di società e disponibilità finanziarie distribuite in più Paesi. È il quadro emerso dall’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ed eseguita dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza. Il blitz ha portato all’arresto di tre persone, accusate di impiego di denaro di provenienza illecita, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Messina Denaro, il tesoro della droga scoperto: sequestri milionari in nove Paesi

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