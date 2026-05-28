Il patrimonio di Matteo Messina Denaro è stato individuato attraverso una rete di fondi e investimenti distribuiti in diversi paesi, tra cui Montecarlo e le Isole Cayman. La somma stimata si aggira intorno ai 200 milioni di euro. L’indagine ha portato alla scoperta di attività finanziarie non consolidate in un’unica sede, ma suddivise in varie giurisdizioni, evitando così il tracciamento diretto.

E stato trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro. Non una cassaforte sotterranea, ma un'intricata rete finanziaria diffusa tra Paesi di tutto il mondo. Un sistema che non si regge su contanti seppelliti sotto terra, ma su società e investimenti entrati nel circolo dell'economia legale. Il tesoro da 200 milioni di euro Le attività investigative, coordinate dal procuratore Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio, si sono svolte, oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, alle isole Cayman, in Lussemburgo, in Svizzera, in Libano, nel Principato di Monaco e in Spagna (nelle città di Malaga, Marbella, Benahavis e Puerto Banùs), in stretta collaborazione con gli organi giudiziari e di polizia locali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Messina Denaro, il tesoro della droga in mezzo mondo: 200 milioni da Montecarlo alle Cayman

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Messina Denaro, il tesoro del boss: 200 milioni di euro, da Montecarlo alle isole CaymanÈ stato scoperto il patrimonio di Matteo Messina Denaro, stimato in circa 200 milioni di euro.

Matteo Messina Denaro, trovato il tesoro del boss: 200 milioni di euro, da Montecarlo alle isole CaymanIl tesoro di Matteo Messina Denaro, stimato in circa 200 milioni di euro, è stato individuato attraverso un'indagine internazionale.

Temi più discussi: Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioni; Il tesoro della droga di Messina Denaro in Europa, Libano e Cayman: sequestrati beni per 200 milioni; Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro: sequestri per 200 milioni di euro. Il denaro reinvestito in eolico, edilizia, grande distribuzione e turismo; La mappa dei soldi di Matteo Messina Denaro: così ha nascosto il suo impero economico.

Trovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro. Un'operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla DDA di Palermo, e svolta in Italia, Spagna, Svizzera, Lussemburgo, Principato di Monaco, Andorra, Gibilterra, Libano e Isole Cayman, ha indivi x.com

Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioni di euroNel corso di una operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai Finanzieri del comando provinciale del capoluogo sono state arrestate tre persone ... msn.com

Palermo, trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro: sequestrati oltre 200 milioniUn patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro. È questo il patrimonio finanziario legato ai guadagni del capomafia Matteo Messina Denaro, incassati negli anni '80 attraverso il narcotraffico. A ... tg24.sky.it