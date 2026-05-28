Messina Denaro il tesoro della droga in mezzo mondo | 200 milioni da Montecarlo alle Cayman

Da ilmessaggero.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il patrimonio di Matteo Messina Denaro è stato individuato attraverso una rete di fondi e investimenti distribuiti in diversi paesi, tra cui Montecarlo e le Isole Cayman. La somma stimata si aggira intorno ai 200 milioni di euro. L’indagine ha portato alla scoperta di attività finanziarie non consolidate in un’unica sede, ma suddivise in varie giurisdizioni, evitando così il tracciamento diretto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

E stato trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro. Non una cassaforte sotterranea, ma un'intricata rete finanziaria diffusa tra Paesi di tutto il mondo. Un sistema che non si regge su contanti seppelliti sotto terra, ma su società e investimenti entrati nel circolo dell'economia legale. Il tesoro da 200 milioni di euro Le attività investigative, coordinate dal procuratore Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio, si sono svolte, oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, alle isole Cayman, in Lussemburgo, in Svizzera, in Libano, nel Principato di Monaco e in Spagna (nelle città di Malaga, Marbella, Benahavis e Puerto Banùs), in stretta collaborazione con gli organi giudiziari e di polizia locali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

messina denaro il tesoro della droga in mezzo mondo 200 milioni da montecarlo alle cayman
© Ilmessaggero.it - Messina Denaro, il tesoro della droga in mezzo mondo: 200 milioni da Montecarlo alle Cayman
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Messina Denaro, il tesoro del boss: 200 milioni di euro, da Montecarlo alle isole CaymanÈ stato scoperto il patrimonio di Matteo Messina Denaro, stimato in circa 200 milioni di euro.

Matteo Messina Denaro, trovato il tesoro del boss: 200 milioni di euro, da Montecarlo alle isole CaymanIl tesoro di Matteo Messina Denaro, stimato in circa 200 milioni di euro, è stato individuato attraverso un'indagine internazionale.

Temi più discussi: Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioni; Il tesoro della droga di Messina Denaro in Europa, Libano e Cayman: sequestrati beni per 200 milioni; Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro: sequestri per 200 milioni di euro. Il denaro reinvestito in eolico, edilizia, grande distribuzione e turismo; La mappa dei soldi di Matteo Messina Denaro: così ha nascosto il suo impero economico.

messina denaro messina denaro il tesoroTrovato il tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioni di euroNel corso di una operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai Finanzieri del comando provinciale del capoluogo sono state arrestate tre persone ... msn.com

messina denaro messina denaro il tesoroPalermo, trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro: sequestrati oltre 200 milioniUn patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro. È questo il patrimonio finanziario legato ai guadagni del capomafia Matteo Messina Denaro, incassati negli anni '80 attraverso il narcotraffico. A ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web