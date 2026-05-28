Il tesoro di Matteo Messina Denaro, stimato in circa 200 milioni di euro, è stato individuato attraverso un'indagine internazionale. La somma non si trovava in una cassaforte, ma si nascondeva in un complesso sistema di conti e attività finanziarie distribuite tra vari paesi, tra cui Montecarlo e le Isole Cayman. Le autorità hanno identificato e sequestrato parte del patrimonio, che si estende su più giurisdizioni.

E stato trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro. Non una cassaforte sotterranea, ma un'intricata rete finanziaria diffusa tra Paesi di tutto il mondo. Un sistema che non si regge su contanti seppelliti sotto terra, ma su società e investimenti entrati nel circolo dell'economia legale. Il tesoro da 200 milioni di euro Le attività investigative, coordinate dal procuratore Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio, si sono svolte, oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, alle isole Cayman, in Lussemburgo, in Svizzera, in Libano, nel Principato di Monaco e in Spagna (nelle città di Malaga, Marbella, Benahavis e Puerto Banùs), in stretta collaborazione con gli organi giudiziari e di polizia locali. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Matteo Messina Denaro, trovato il tesoro del boss: 200 milioni di euro, da Montecarlo alle isole Cayman

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Matteo Messina Denaro, trovato il tesoro del boss: 200 milioni di euro, così ha nascosto tutto

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