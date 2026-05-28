La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto un tesoro appartenente a Matteo Messina Denaro, grazie a un’indagine internazionale. Sono stati individuati alcuni indagati che presentano uno stile di vita molto lussuoso. I dettagli sono stati resi noti in una nota ufficiale, senza ulteriori approfondimenti sul contenuto dell’indagine o sui soggetti coinvolti. La scoperta si inserisce in un’operazione di contrasto alla criminalità organizzata.

Il tesoro del boss Matteo Messina Denaro scoperto grazie a un’indagine condotta a livello internazionale. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. “Parliamo di un patrimonio del valore di oltre 200 milioni di euro: abbiamo sequestrato società in Spagna, Gibilterra, alle Isole Cayman, ma nel corso delle nostre attività ci siamo imbattuti in tante altre società costituite in paradisi fiscali a Panama. Abbiamo sequestrato oltre 20 immobili, alcuni di loro davvero lussuosissimi, liquidità finanziarie per oltre 10 milioni di euro,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Messina Denaro, Guardia di Finanza Palermo: “Indagati con stili di vita lussuosissimi”

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Il tesoro di Matteo Messina Denaro, sequestrati 200 milioni: «Ma sono molti di più»

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A oltre tre anni dall'arresto del capomafia Matteo Messina Denaro, la Guardia di Finanza sequestra beni per oltre 200 milioni di euro riconducibili ai proventi del traffico di droga. Le indagini sono arrivate fino in Libano, alle isole Cayman, a Montecarlo e in Lus x.com

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