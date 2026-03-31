San Siro trema all’alba blitz della Guardia di Finanza | 9 indagati per la vendita del Meazza

All'alba di oggi, le forze della Guardia di Finanza hanno eseguito un'operazione che ha coinvolto nove persone nell'ambito di un'indagine sulla vendita dello stadio di San Siro. L'intervento si è concentrato su aspetti relativi alla procedura di cessione e alle eventuali irregolarità associate. La vicenda riguarda uno dei temi più discussi degli ultimi tempi nella città di Milano.

L’alba di oggi ha segnato una svolta giudiziaria per uno dei dossier più discussi degli ultimi mesi a Milano: la vendita dello stadio di San Siro. Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza ha eseguito una serie di perquisizioni mirate, scaturite da un’inchiesta che ipotizza i reati di turbativa d’asta e rivelazione del segreto d’ufficio. Al centro del mirino degli inquirenti c’è la regolarità dell’intera procedura che ha portato al passaggio di proprietà dell’impianto sportivo dal Comune ai due club milanesi. L’operazione odierna si è concentrata sul sequestro di dispositivi elettronici e smartphone, strumenti ritenuti fondamentali per ricostruire i dialoghi e le dinamiche che hanno preceduto la firma del rogito, avvenuta lo scorso 5 novembre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Per l'indagine sulla vendita di San Siro sono in corso perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di ex dirigenti e consulenti delle due squadre, sia degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di facebook

Gli occhi della Procura di Milano sulla vendita di #SanSiro. Il Comune ha favorito #Milan e #Inter x.com