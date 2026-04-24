I 17 reperti fossili recuperati dalla Guardia di Finanza di Palermo

La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato 17 reperti fossili che risultano essere stati venduti e trasportati illegalmente. L’operazione si è conclusa con il recupero dei materiali, che erano destinati a essere commercializzati senza autorizzazione. Non sono stati resi noti dettagli sui soggetti coinvolti o sui luoghi di provenienza dei reperti. L’attività si inserisce nelle operazioni di contrasto al traffico illecito di beni culturali.

La Guardia di Finanza di Palermo ha recuperato 17 reperti fossili in un’operazione sul commercio illegale di beni culturali. I reperti sono stati affidati in custodia giudiziale al Museo Geologico G.G. Gemmellaro, per essere esposti al pubblico. Ad agire i militari di Palermo Punta Raisi, che hanno intercettato spedizioni di pacchi dall’estero che aveva anomalie di trasporto e di documentazione di accompagnamento. Le perizie. Le perizie dei paleontologi del museo geologico hanno accertato autenticità, provenienza e valore storico e culturale. Tra questi ci sono quattro esemplari paleontologici databili al periodo Cretacico, riconducibili a importanti generi Edmontosaurus, Spinosaurio Aegyptiacus, Triceratops, Hamadasuchus Reboul.🔗 Leggi su Open.online

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