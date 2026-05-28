Le indagini hanno mostrato che alcuni dei soldi sequestrati sono stati utilizzati per finanziare le attività mediche del latitante. Le intercettazioni hanno svolto un ruolo chiave nell’identificazione del patrimonio associato a Matteo Messina Denaro. Le autorità hanno analizzato le comunicazioni intercettate per ricostruire i movimenti finanziari e le fonti di finanziamento del ricercato. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle somme o sui destinatari delle transazioni.

Determinante nella ricostruzione del percorso per arrivare al patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro è stato quello rivestito dalle intercettazioni. A spiegarlo è stato il procuratore capo di Palermo, Maurizio de Lucia: “Una conversazione intercettata diversi anni fa in cui si parlava prorio di una parte di questi soldi che servivano per finanziare un’attività in quel caso medica dell’allora latitante Matteo Messina Denaro. E’ confermato che in quel laboratorio tutte le attività dell’area del trapanese sono in qualche modo monitorate da Cosa nostra non da oggi e il 10% di queste attività è di spettanza diretta della famiglia Messina Denaro padre, e poi del figlio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Messina Denaro, de Lucia: "Parte dei soldi usati per finanziare attività medica del latitante"

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Messina Denaro, non è finita

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