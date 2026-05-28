In Messico, gli omicidi sono diminuiti del 49% rispetto all'anno precedente. Le forze dell'ordine hanno effettuato numerosi arresti, tra cui membri di gruppi criminali e funzionari pubblici coinvolti in corruzione. Sono stati smantellati diversi laboratori utilizzati per attività illegali. Un totale di 85 funzionari pubblici sono stati arrestati con accuse di corruzione, contribuendo alle operazioni di contrasto ai cartelli.

? Domande chiave Come hanno fatto le forze dell'ordine a smantellare i laboratori?. Chi sono gli 85 funzionari pubblici arrestati per corruzione?. Quali armi provenienti dagli Stati Uniti sono state sequestrate?. Come intende il governo impedire il reclutamento dei giovani?.? In Breve Omar García Harfuch conferma calo costante della media giornaliera dei delitti.. Oltre 50mila malviventi arrestati e 85 funzionari pubblici detenuti.. Smantellati 2000 laboratori clandestini con sequestro di 400 tonnellate di droga.. Sequestrate 32mila armi provenienti dagli Stati Uniti durante le operazioni.. Tra settembre 2024 e maggio 2026 il Messico ha registrato un calo del 49% degli omicidi volontari, secondo i dati della strategia nazionale contro il crimine presentati dalla presidente Claudia Sheinbaum. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messico, omicidi in calo del 49%: arresti e colpi ai cartelli

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