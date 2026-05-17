Gas ai massimi del mese | PSV in rialzo prezzo tutelato ARERA in calo a 0,49 € Smc ad aprile 2026
Il prezzo del gas naturale ha raggiunto i livelli più alti del mese, con il PSV in aumento e il prezzo tutelato dall'ARERA in calo a 0,49 euro per metro cubo, con scadenza ad aprile 2026. Attualmente, il costo di un metro cubo di gas rappresenta una voce significativa nella composizione della bolletta energetica delle famiglie italiane. Questo andamento riflette le variazioni di mercato e le politiche di regolamentazione in corso.
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Seguire l’andamento quotidiano del mercato può aiutare a capire quanto si spenderà nei prossimi mesi e a valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più convenienti. Oggi, il prezzo del gas registra un nuovo massimo mensile sul mercato all’ingrosso, mentre la tariffa tutelata ARERA per aprile 2026 è in calo rispetto al mese precedente. Vediamo cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 17 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492325 €Smc (aprile 2026). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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