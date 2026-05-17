Gas ai massimi del mese | PSV in rialzo prezzo tutelato ARERA in calo a 0,49 € Smc ad aprile 2026

Il prezzo del gas naturale ha raggiunto i livelli più alti del mese, con il PSV in aumento e il prezzo tutelato dall'ARERA in calo a 0,49 euro per metro cubo, con scadenza ad aprile 2026. Attualmente, il costo di un metro cubo di gas rappresenta una voce significativa nella composizione della bolletta energetica delle famiglie italiane. Questo andamento riflette le variazioni di mercato e le politiche di regolamentazione in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui