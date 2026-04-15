Messico omicidi in calo del 41%

Nel Messico, tra settembre 2024 e marzo 2026, il numero di omicidi volontari è diminuito del 41%, con una media di circa 51,4 casi al giorno. Questa riduzione è stata confermata dal governo e rappresenta una diminuzione rispetto ai periodi precedenti. I dati ufficiali mostrano un calo costante nel tasso di criminalità violenta nel paese durante questo arco temporale.

Il governo messicano ha confermato un calo della criminalità. Da settembre 2024 a marzo 2026 gli omicidi volontari si sono ridotti del 41%, scendendo a 51,4 casi giornalieri. Sette stati, tra cui Guanajuato e Chihuahua, concentrano oltre la metà delle vittime. Scendono anche i reati più gravi: i femminicidi registrano un calo del 14,9%, le estorsioni del 17,7 e i sequestri del 36%. A proposito di sequestri, il ministro della Sicurezza messicano Omar García Harfuch ha annunciato la liberazione del sindaco di Taxco, Juan Andrés Vega, rapito l'11 aprile insieme al padre. Le autorità hanno attribuito il crimine all'organizzazione della 'Familia Michoacana'.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Messico, omicidi in calo del 41% Messico, sindaco ucciso durante. Leggi anche: Omicidi in Italia in calo nel 2025 a 286, -15% sul 2024, compresi i femminicidi a 97, -18%; smentita narrazione di tv e siti Torino, referendum sulla riforma della giustizia in diretta. Alle 19 hanno votato il 41,57% degli aventi diritto, 41,14 a TorinoDato definitivo per Torino per la percentuali alle 19 del primo giorno di voto: ha votato il 41,14 per cento degli aventi diritto.